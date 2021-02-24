Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.02.2021 01:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:30
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜRCAN HASOVA(Hakem)

EMİR KILIÇARSLAN(1. Yardımcı Hakem)

AYKUT KÜÇÜK(2. Yardımcı Hakem)

BURAK DEMİRKIRAN(Dördüncü Hakem)

TUFAN AKÇAY(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)

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