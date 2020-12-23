Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:10
Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Pazarspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ERYILMAZ(Hakem)

SABRİ ÜSTÜNEL(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)

YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)

ALİ ULUYOL(Gözlemci)

MURAT ILGIN(Temsilci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:19:36. #1.14#
title