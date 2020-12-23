Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turgutluspor - Pazarspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgutluspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERKAN ERYILMAZ(Hakem)

SABRİ ÜSTÜNEL(1. Yardımcı Hakem)

OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)

YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)

ALİ ULUYOL(Gözlemci)

MURAT ILGIN(Temsilci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)