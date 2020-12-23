Mislicom 2.Lig Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki Turgutluspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Turgutluspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turgutluspor - Pazarspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgutluspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manisa'da oynanacak.
TURGUTLUSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SERKAN ERYILMAZ(Hakem)
SABRİ ÜSTÜNEL(1. Yardımcı Hakem)
OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)
YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)
ALİ ULUYOL(Gözlemci)
MURAT ILGIN(Temsilci)
CELİL TAŞKIN(Temsilci)