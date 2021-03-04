Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediye Spor - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'ta oynanacak.

SİVAS BELEDİYE SPOR - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA HAKAN BELDER(Hakem)

KADİR KANTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

AHMET ECEVİT(Dördüncü Hakem)

YAŞAR FİLİZ(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

MEHMET CANAVAR(Temsilci)