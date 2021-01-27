Mislicom 2.Lig Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig grup Kırmızı 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİVAS BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas Belediye Spor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da oynanacak.

SİVAS BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET TÜRKMEN(Hakem)

SEDAT ETİK(1. Yardımcı Hakem)

OKAN AKBAL(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

ÖNER FIRAT(Gözlemci)

ERGİN TURAN(Temsilci)