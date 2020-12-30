Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:56
Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET SEMİH GÜÇLÜ(Hakem)

MUHAMMET MUNİR DADI(1. Yardımcı Hakem)

FERHAT ÇALAR(2. Yardımcı Hakem)

BURAK FİLİK(Dördüncü Hakem)

HALİL TAMER(Gözlemci)

BÜLENT FİL(Temsilci)

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