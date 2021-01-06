Mislicom 2.Lig Sarıyer - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sarıyer - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:57
Mislicom 2.Lig Sarıyer - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Çorum FK maçıdır. Peki Sarıyer - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sarıyer - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SARIYER - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Çorum FK maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SARIYER - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SARIYER - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SARIYER - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM MERTOĞLU(Hakem)

MEHMET ŞENKAYA(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

BİLAL KÖSEOĞLU(Dördüncü Hakem)

ABDÜLKADİR GÜVEN(Gözlemci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

TANER ŞANVER(Temsilci)

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