Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Sarıyer maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Şanlıurfaspor - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ŞANLIURFASPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ŞANLIURFASPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Şanlıurfaspor - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ŞANLIURFASPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.
ŞANLIURFASPOR - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BİLAL KÖSEOĞLU(Hakem)
MEHMET ŞENKAYA(1. Yardımcı Hakem)
SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)
ADEM CİNEK(Dördüncü Hakem)
ONUR SALIK(Gözlemci)
FATİH AKSOY(Temsilci)
BİLAL YAZĞAN(Temsilci)