Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ŞANLIURFASPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
ŞANLIURFASPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ŞANLIURFASPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.
ŞANLIURFASPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)
MEHMET PEKMEZCİ(1. Yardımcı Hakem)
ŞEYHMUS BAYSAL(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Dördüncü Hakem)
DİLAVER YAR(Gözlemci)
AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)
ATAKAN AKSU(Temsilci)