Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?