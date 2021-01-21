Mislicom 2.Lig Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

21.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:19
Mislicom 2.Lig Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu maçıdır. Peki Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu maçı 21 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolumaçı erteleme maçıdır. 13. haftanın erteleme maçıdır. Maç bugün oynanacaktır.

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?

Sancaktepe Futbol Kulübü - Niğde Anadolu maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - NİĞDE ANADOLU MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA MURAT OĞUZ(Hakem)

MEHMET PEKMEZCİ(1. Yardımcı Hakem)

SELÇUK KAPLAN(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN GÜRBÜZ(Dördüncü Hakem)

KEMAL M. SERBES(Gözlemci)

GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)

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