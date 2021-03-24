Mislicom 2.Lig Pendikspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Pazarspor maçıdır. Peki Pendikspor - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - Pazarspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PENDİKSPOR - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Pazarspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

PENDİKSPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Pazarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PENDİKSPOR - PAZARSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

PENDİKSPOR - PAZARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

BURAK CELEP(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KIRBAŞ(2. Yardımcı Hakem)

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

LEVENT GÜZEN(Gözlemci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)