Mislicom 2.Lig Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
PENDİKSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
PENDİKSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
PENDİKSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
PENDİKSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)
MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ(1. Yardımcı Hakem)
MUHAMMET MUNİR DADI(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA MURAT OĞUZ(Dördüncü Hakem)
İLHAMİ ÇETİN(Gözlemci)
GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)
SALİH ŞAHBEY(Temsilci)