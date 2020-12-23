Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:39
Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Niğde 5 Şubat, Niğde'de oynanacak.

NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)

MEHMET KAĞAN BİNGÜL(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞLAR ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

ENES KANPARA(Dördüncü Hakem)

HASAN AYKIRI(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)

ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)

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