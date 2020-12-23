Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Niğde Anadolu FK - Anagold 24 Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Niğde 5 Şubat, Niğde'de oynanacak.
NİĞDE ANADOLU FK - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(Hakem)
MEHMET KAĞAN BİNGÜL(1. Yardımcı Hakem)
ÇAĞLAR ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)
ENES KANPARA(Dördüncü Hakem)
HASAN AYKIRI(Gözlemci)
İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)
ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)