Mislicom 2.Lig Mamak FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Sakaryaspor maçıdır. Peki Mamak FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mamak FK - Sakaryaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MAMAK FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mamak FK - Sakaryaspor maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

MAMAK FK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mamak FK - Sakaryaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MAMAK FK - SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

MAMAK FK - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(1. Yardımcı Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)

MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)

AYTEKİN AŞICI(Temsilci)