Mislicom 2.Lig Mamak FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Mamak FK - Pendikspor por maçıdır. Peki Mamak FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mamak FK - Pendikspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MAMAK FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Mamak FK - Pendikspor maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
MAMAK FK - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mamak FK - Pendikspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MAMAK FK - PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
MAMAK FK - PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)
NEZİHİ AYTAR(1. Yardımcı Hakem)
OĞUZ BAŞBENZER(2. Yardımcı Hakem)
VOLKAN OKUR(Dördüncü Hakem)
KENAN YARAR(Gözlemci)
BARIŞ KEZER(Temsilci)
TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)