Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kocaeli'de oynanacak.
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ŞEVKET TEKER(Hakem)
TANSU DOĞAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Dördüncü Hakem)
ERKOÇ KORAY DOĞAN(Gözlemci)
ÜNAL AKÇA(Temsilci)
HAKAN HALICI(Temsilci)