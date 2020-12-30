Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:17
Mislicom 2.Lig Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞEVKET TEKER(Hakem)

TANSU DOĞAN YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Dördüncü Hakem)

ERKOÇ KORAY DOĞAN(Gözlemci)

ÜNAL AKÇA(Temsilci)

HAKAN HALICI(Temsilci)

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