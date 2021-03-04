Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:49
Mislicom 2.Lig Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırşehir Belediye Spor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kırşehir'de oynanacak.

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA SANCAK(Hakem)

BÜLENT KORKMAZ(1. Yardımcı Hakem)

ZAFER GAYRETLİ(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)

KAMİL DERTOP(Gözlemci)

MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)

İLHAN KARSLI(Temsilci)

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