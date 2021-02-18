Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:32
Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

ÖZGÜR FATİH KALAYCI(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF SUSUZ(2. Yardımcı Hakem)

EFE TANRIVERDİ(Dördüncü Hakem)

SERKAN AKARCA(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Osman Özköylü Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 01:35:40. #1.16#
title