Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Kırklarelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

ÖZGÜR FATİH KALAYCI(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF SUSUZ(2. Yardımcı Hakem)

EFE TANRIVERDİ(Dördüncü Hakem)

SERKAN AKARCA(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)