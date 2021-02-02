Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA AYDIN(Hakem)

EMİN BARLAS(1. Yardımcı Hakem)

KADİR AKILLI(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ORAN(Dördüncü Hakem)

DİLAVER YAR(Gözlemci)

NECDET YEŞİLDAL(Temsilci)