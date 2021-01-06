Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:09
Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, 12 Şubat Stadı'nda oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FATİH TOKAİL(Hakem)

FATİH DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZCAN ŞAHİN(2. Yardımcı Hakem)

EMRE BULUT(Dördüncü Hakem)

M.ORHAN ANŞİN(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

ALPER GÖKÇEN(Temsilci)

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