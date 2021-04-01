Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)

FATİH KARATAĞ(1. Yardımcı Hakem)

ŞEYHMUS BAYSAL(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ SAVAŞKAN(Gözlemci)

ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)

EMRAH DİLSİZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 02:42:18. #1.14#
title