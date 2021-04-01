Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hekimoğlu Trabzon - Manisa Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Trabzon'da oynanacak.
HEKİMOĞLU TRABZON - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ÖZGÜR REHA ALICI(Hakem)
FATİH KARATAĞ(1. Yardımcı Hakem)
ŞEYHMUS BAYSAL(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Dördüncü Hakem)
CENGİZ SAVAŞKAN(Gözlemci)
ABDURRAHMAN ÖZ(Temsilci)
EMRAH DİLSİZ(Temsilci)