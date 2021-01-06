Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Kocaelispor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAKUP BAKIR(Hakem)

SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)

KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

ADEM CİNEK(Dördüncü Hakem)

YAVUZ SELİM ERAN(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)

LEVENT ÇAKMUR(Temsilci)