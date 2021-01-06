Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Kocaelispor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Kocaelispor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane'de oynanacak.
GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YAKUP BAKIR(Hakem)
SONER AKGÜN(1. Yardımcı Hakem)
KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)
ADEM CİNEK(Dördüncü Hakem)
YAVUZ SELİM ERAN(Gözlemci)
FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)
LEVENT ÇAKMUR(Temsilci)