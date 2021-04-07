Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GÜMÜŞHANESPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GÜMÜŞHANESPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gümüşhane'de oynanacak.
GÜMÜŞHANESPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SELİM ÖZEN(Hakem)
SUAT FİDAN(1. Yardımcı Hakem)
BURAK GÜLTEK(2. Yardımcı Hakem)
NABİ İZCİ(Dördüncü Hakem)
ALİ ŞÜKRÜ BELDÜZ(Gözlemci)
VEYSEL AYDOĞAN(Temsilci)
OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)