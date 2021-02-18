Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:59
Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN SOYUTÜRK(Hakem)

MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN YAZIR(2. Yardımcı Hakem)

BARKIN KARA(Dördüncü Hakem)

ADNAN ÇAĞLAR(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)

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