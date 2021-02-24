Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Manisa Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERHAN KUTLU(Hakem)

BURAK GÜLTEK(1. Yardımcı Hakem)

UMUT İNCİLİ(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN ÖLMEZ(Dördüncü Hakem)

ENGİN LAKOT(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

SERDAR ÇELEBİ(Temsilci)