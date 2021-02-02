Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE KORKMAZ(Hakem)

NURETTİN TAŞKESEN(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞLAR ÖZTÜRK(2. Yardımcı Hakem)

TALHA ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)

BİLAL TURAN(Gözlemci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

SERKAN YURDABAK(Temsilci)