Mislicom 2.Lig Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:27
Mislicom 2.Lig Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Hacettepe Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Çorum Şehir Stadyumu'nda, Çorum'da oynanacak.

ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ KÜKREK(Hakem)

ÖMER YÜZER(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ(2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)

ALKAN AKGÜL(Gözlemci)

OSMAN KAYAALP(Temsilci)

ÖMER ÇOBAN(Temsilci)

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