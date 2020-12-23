Mislicom 2.Lig Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Hacettepe Spor maçıdır. Peki Çorum FK - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK - Hacettepe Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Çorum Şehir Stadyumu'nda, Çorum'da oynanacak.
ÇORUM FK - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DENİZ KÜKREK(Hakem)
ÖMER YÜZER(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ(2. Yardımcı Hakem)
ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)
ALKAN AKGÜL(Gözlemci)
OSMAN KAYAALP(Temsilci)
ÖMER ÇOBAN(Temsilci)