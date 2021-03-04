Mislicom 2.Lig Bodrumspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bodrumspor - Van Spor FK maçıdır. Peki Bodrumspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Bodrumspor - Van Spor FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BODRUMSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Van Spor FK maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BODRUMSPOR - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BODRUMSPOR - VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bodrum'da oynanacak.

BODRUMSPOR - VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ONUR BİNGÖL(Hakem)

YAVUZ BAHADIR ORDU(1. Yardımcı Hakem)

HARUN TERİN(2. Yardımcı Hakem)

TANER TUNCER(Dördüncü Hakem)

YAVUZ ÇETİN(Gözlemci)

ÜNSAL KAYA(Temsilci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)