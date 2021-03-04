Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:41
Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - GMG Kastamonuspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'ta oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - GMG KASTAMONUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK TAŞKINSOY(Hakem)

SALİM ŞANLIER(1. Yardımcı Hakem)

MURAT GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)

ERDOĞAN ÖZKAYA(Dördüncü Hakem)

HASAN KÜPELİ(Gözlemci)

SEDAT CUMUR(Temsilci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)

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