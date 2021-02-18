Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:12
Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'da oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİM KANDEMİR(Hakem)

ABDURRAHMAN ATABAY(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

EMRE YÜKSEL(Dördüncü Hakem)

DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mesut Özil Necip Uysal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 01:22:42. #1.15#
title