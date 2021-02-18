Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Turgutluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'da oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - TURGUTLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİM KANDEMİR(Hakem)

ABDURRAHMAN ATABAY(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

EMRE YÜKSEL(Dördüncü Hakem)

DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)