Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - UŞAK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Uşak Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - UŞAK SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - UŞAK SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÖMER FARUK TURTAY(Hakem)

ABDÜLHAMİT SÖYLER(1. Yardımcı Hakem)

ŞABAN KARADERİLİ(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN KOLAK(Dördüncü Hakem)

YAŞAR ULUSOY(Gözlemci)

İBRAHİM KARAMAN(Temsilci)