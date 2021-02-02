Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

02.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:57
Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Sarıyer maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERHAN KUTLU(Hakem)

SEZGİN ALTUN(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMED YILDIZ(2. Yardımcı Hakem)

BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)

TUFAN AKÇAY(Gözlemci)

ÜNSAL KAYA(Temsilci)

ERTAN BEKAR(Temsilci)

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