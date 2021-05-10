Misli.com 3. Lig play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Misli.com 3. Lig play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

Misli.com 3. Lig play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de bugün tamamlanan play-off çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Misli.com 3. Lig'de bugün tamamlanan play-off çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak.

15 ve 19 Mayıs'ta oynanacak play-off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi:

1. Grup

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

2. Grup

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

3. Grup

20.30 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

19 Mayıs Çarşamba:

1. Grup

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)

2. Grup

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

3. Grup

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 Spor (Esenler Erokspor)

4. Grup

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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