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Misli.com 3.Lig: Osmaniyespor FK: 0 Yalovaspor: 1

15.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:11
Misli.com 3.Lig: Osmaniyespor FK: 0 Yalovaspor: 1

Misli.com 3.Lig 3. Grupta erteleme maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Yalovaspor'a 1-0 yenildi.

Misli.com 3.Lig 3. Grupta erteleme maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Yalovaspor'a 1-0 yenildi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Ahmet Resuloğlu xxx, Hidayet Zeybek xxx, Serdar Soydan xxx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Ali Emre Erhal xx (Gencay Erten dk.46 xx), Halil İbrahim Cenik xx, Tolga Şahin xx (Sırat Yeşilördek dk.66 xx), Kerim Bölük xx, Erkan Çam xx (Sidar Ceylan dk. 76 x), Yavuz Koç x, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Fatih Taşdelen dk. 76 x), Bekir Can Kara xx (Atakan Ekiz dk.82 ?), Onur Kızıltaş x

Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Fatih Hüseyin Salım xx, Salih Kaan Kaplan xxx, Yunus Emre Aydemir xx, Cemal Doğu xx (Suat Avcı dk.81 ?), Oğuzhan Bozkurt x (Burak Turan dk. 68 xx), Alperen Topçular xxx (Erhan Bal dk. 81 ?), Mehmet Murat Gülbaba xxx, Batuhan Eren xx, Onurcan Küçük xx, Yakup Kayış x

Gol: Salih Kaan Kaplan (dk.27) (Yalovaspor)

Sarı kartlar: Ali Emre Erhal, Hakkı İsmet Şimşek, Tolga Şahin, Gencay Erten, Kerim Bölük (Osmaniyespor FK), Batuhan Eren, Alperen Topçular, Ahmet Pekgöz (Yalovaspor) - OSMANİYE

Misli.com 3.Lig: Osmaniyespor FK: 0 Yalovaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:12:43. #1.15#
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