Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
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Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0

20.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:15
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0

KOCAELİ (İHA) – 3.Lig 14.hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldıStat: Belediye Derincespor Doğal Çim StadyumuHakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Hüseyin Otyakmaz xx, Şükrü Mert xxBelediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx,...

KOCAELİ (İHA) – 3.Lig 14.hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Hüseyin Otyakmaz xx, Şükrü Mert xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx, Sercan Uslu xx, Bertuğ Başdemir xx (Rıdvan Aykan dk. 74 x), Melih İnan x, Koray Baykara xxx, Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Tayfur Emre Yılmaz x, Doğancan Aynacı xx (Mehmet Bağlı dk. 82 x?), Sinan Morgil xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx

Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Osman Kerem Akyol, Bahtiyar Yıldırım, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest

Teknik Direktör: Bülent Baturman

Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş xx, Enes Keskin x (Bilal Özhan dk.82 ?), Emir Can Sayar xx, Reşo Akın xxx, Mustafa Pınar x (Murathan Buruş dk. 72 x), İbrahim Has xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben x (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46 x), Ethem Ercan Pülgir xx, Ömer Faruk Ermeç xx, Mustafa Emre Can xx

Yedekler: Süleyman Enes Özer, Muhammed Turantaylak, Onur Okan, Fatih Cin

Teknik Direktör: Şenol Demir

Sarı Kartlar: Doğancan Aynacı (Belediye Derincespor), Ömer Faruk Ermeç (Diyarbekirspor) - KOCAELİ

Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0
Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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