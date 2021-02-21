Misli.Com 3. Lig
21.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:06
Misli.Com 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Somaspor, evinde karşılaştığı Cizre Spor'u 1-0 mağlup etti.
Misli.Com 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Somaspor, evinde karşılaştığı Cizre Spor'u 1-0 mağlup etti.
22. hafta mücadelesinde Somaspor, Soma Atatürk Stadında, Cizre Spor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda, ev sahibi ekip, Nurettin Çağlar'ın 59. dakikada bulduğu gol ile öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Somaspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 46'ya yükseltip liderliğini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer