Misli.com 2'nci Lig Play-Off şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı
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Misli.com 2'nci Lig Play-Off şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı

Misli.com 2'nci Lig Play-Off şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.

Misli.com 2'nci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.

Kocaelispor, şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in elinden aldı. Takım kaptanı Numan Çürüksu kupayı havaya kaldırırken diğer yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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