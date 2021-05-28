Misli.com 2'nci Lig Play-Off şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı
Misli.com 2'nci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.
Kocaelispor, şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in elinden aldı. Takım kaptanı Numan Çürüksu kupayı havaya kaldırırken diğer yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu