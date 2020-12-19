Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2
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Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2

19.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:04
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Gurup'un ertelenen 7'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Gurup'un ertelenen 7'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Sefa Yılmaz xxx, Serhat Ürkmez xxx, Ufuk Uğurlu xxx

Kahramanmaraşspor: Osman xx, Halil xxx, Burak xx, Emin xxx, Kadir xx, Murat Hocaoğlu xx, Gökhan x (Ramazan Zorlu dk. 31 x), İsa xx, Talha xx, Doğanay xx Orhan xx (Eren dk. 69 x(İbrahim dk. 86 ?)

Zonguldak Kömrspor: Neset xx (Yılmaz dk. 46 x), Emre xx, Hakan xx, İlker xx, Hüseyin xx (Müslüm dk. 87 x?, Oktay xx (Ahmet dk. 60 x), Sinan Uzun xx (Tezcan dk. 74 x), Murat Türkkan xx, Furkan xx, Ramazan xx, Sinan Ören xx,

Sarı kartlar: Yılmaz, Ramazan, Tezcan, (Zonguldak Kömürspor), Yakup Ramazan, Kadir, Doğanay, (Kahramanamraşspor)

Goller Emre (dk. 9 ve 20), (Zonguldak Kömürspor), Emin (dk. 35), Halil (dk. 45), (Kahramanmaraşspor) - KAHRAMANMARAŞ

Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2
Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:07:45. #1.15#
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