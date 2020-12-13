Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 Niğde Anadolu: 1
2. Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Niğde Anadolu ile 1-1 berabere kaldı.
2. Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Niğde Anadolu ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Lütfullah Arslan xxx, Çağlar Demircan xxx, Umut İncili xxx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Hüseyin xx, Halil xx, Recep Türköz xx (Orhan dk.63 x), Burak xxx (Eren Taşkın dk.78 x), Emin xx, Kadir xx, İsa xx, Talha xx, Doğanay xx (Eren Nergiz dk.85 ?), İsmet xx
Niğde Anadolu: Ali Emre xx, Rıza xx, Metehan xx, Ali Mert xx, Mustafa x (Yücel dk.61 x), Aykut xx, Berkin xxx (Tolgahan dk. 88 ?), Fatih xx, Onur xx (Altar dk. 61 x), Berkay xx, Recep Yemişci xx
Goller: Berkin (dk.24) (Niğde Anadolu), Burak (dk.46) (Kahramanamraşspor)
Kırmızı kart: Hüseyin Cihan (dk.38) (Kahramanmaraşspor),
Sarı kartlar: İsa (Kahramanamraşspor), Rıza, Recep (Niğde Anadolu) - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı