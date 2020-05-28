MISIR ÇARŞISI'NDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
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MISIR ÇARŞISI'NDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Koronavirüs tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak.

MISIR ÇARŞISI'NDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
28.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan  tarihi  Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Açılış için çarşı içerisinde ise Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Ekiplerce çarşı içerisinde yerler köpüklü sularla yıkandı, dükkan kepenkleri dezenfekte edildi. Çarşı girişine ve pek çok noktaya  el dezenfektanları konuldu. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar  çarşının açılmasından memnun olduğunu dile getirdiler.  Eminönü'nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, "Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü'nü ayakta tutan Mısır Çarşısı" dedi.

Vatandaşlardan Ali Tosun ise, "Böyle tarihi bir çarşının açılması güzel bir şey. Temizliğini de yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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