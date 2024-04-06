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Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan Bayramı alışverişi başladı

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Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'yı tercih etti.

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Mahmutpaşa ile çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı.

Alışveriş yapan Necip Öztürk, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Bayramın ilk günü misafirleri için kahve de aldıklarını anlatan Öztürk, "Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Sultangazi'den Bayrampaşa'dan geliyoruz alışveriş yapmaya." dedi.

Esnaf Gazi Bakış, bayram yoğunluğunun başladığını anlatarak, "Harika, her yer kalabalık. 9 günlük tatil olduğu için bazı insanlar memleketlerine, ailelerinin yanına gidiyor. Ama İstanbul kalabalık, Eminönü yoğun. İşlerimiz de çok güzel. Memnunuz çok şükür." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun önceki yıllar kadar olmadığını belirten esnaf Hasan Akbulut, yoğunluğun artmasını beklediklerini kaydetti. Akbulut, vatandaşların bayram işin ağırlıklı olarak lokum alışverişi yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Mısır Çarşısı Mahmutpaşa Alışveriş Eminönü Ekonomi Güncel Haberler

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