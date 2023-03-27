Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu sürüyor

Eminönü Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği devam ediyor. Mısır Çarşısı'nda tatlı, baharat, kuruyemiş ve hurma almak isteyenlere onlarca çeşit seçenek sunuluyor.

İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır Çarşısı'nda ramazan hareketliliği yaşanıyor. Ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Mısır Çarşısı'nda ramazanın ilk günlerinden beri yoğunluk sürüyor. Çarşıda, Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurma çeşitlerinde ziyaretçilere birçok seçenek sunuluyor. Baharat, tatlı ve kuruyemiş almak isteyenlerinde tercih ettiği çarşıda esnaflar ramazanın bereketini yaşıyor. Esnaf çarşıda ramazan ayında daha fazla yoğun olduğunu belirtiyor.

" Mısır Çarşısı'nda Ramazan ayında ayrı bir hava oluyor"

Mısır Çarşısı'nın çok değerli çarşı olduğunu belirten esnaf Mahmut Yıldız, "Buraya dünyanın dört bir yanından gelen turist oluyor. Gördükleri tarih karşısında fotoğraf çekmeden gitmiyorlar. Mısır Çarşısı deyince akla lokum, çay çeşitleri, hurma, kuruyemiş, baharat gibi ürünler geliyor. Buraya sadece turistler değil Türklerinde uğrak noktası. Mısır Çarşısı'nda Ramazan ayında ayrı bir hava oluyor. Ramazan gelince bereketiyle birlikte geliyor. Normal güne göre yoğunluk daha fazla oluyor. Ramazan alışverişinde ise genelde hurma çeşitleri, baharat çeşitleri gibi ürünlere büyük talep oluyor. Bu talep ramazan öncesinde de oluyor. Ramazan ayında Mısır Çarşısı normal güne göre daha kalabalık oluyor" şeklinde konuştu.

Ramazan alışverişine geldiğini belirten bir vatandaş, "Hurma ve baharat almaya geldim. Burada binlerce çeşit oluyor. Ramazan ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Ramazan heyecanı çok güzel oluyor burada. Eskiden daha güzeldi tabi. Mısır çarşısını çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL