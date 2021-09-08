Mirza Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mirza Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Mirza Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mirza Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Mirza Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mirza Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Mirza Lagumdzija geliyor. Peki, Mirza Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Mirza Lagumdzija'nın boyu kaç? Mirza Lagumdzija kaç yaşında? Mirza Lagumdzija nereli? Mirza Lagumdzija aslen nereli? Mirza Lagumdzija hangi bölgede oynuyor? Mirza Lagumdzija evli mi? Mirza Lagumdzija sevgilisi kimdir? Mirza Lagumdzija doğum tarihi kaç?

MİRZA LAGUMDZİJA KİMDİR?

Mirza Lagumdzija 18 Mayıs 2001 doğumlu Bosna Hersek'li voleybolcudur. 20yaşındaki voleybol oyuncusu Mirza Lagumdzija, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Mirza Lagumdzija'nın boyu 2.03 metredir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mirza Lagumdzija'nın İnstagram'da toplamda 2bin takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@mirzalagumdzija" hesabından ulaşabilirsiniz.

Mirza Lagumdzija istatistikleri:

  • Pozisyon: Smaçör
  • Doğum Tarihi: 18/05/2001
  • Kilo:84 kg
  • Boy:203 cm
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Mirza Lagumdzija kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mirza Lagumdzija kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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