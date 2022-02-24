Mircea Lucescu'dan Rusya işgalindeki Ukrayna halkına çarpıcı mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam - Haberler
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Mircea Lucescu'dan Rusya işgalindeki Ukrayna halkına çarpıcı mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam

Haberler.com - Spor
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. "Korkak değilim" diyen deneyimli hoca, "Bu çılgınlık 2014 yılında Donetsk'te başladığında bile ayrılmadım. Bunu yapamam. Herkes için kötü bir örnek olurum." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının resmen başlamasının ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan ayrılmayacağını belirten deneyimli hoca, savaşın bir an önce son bulmasını istediğini belirtti.

Rusya'nın askeri tehditlerinin bu kadar yakınında ne yapıyorsunuz" şeklinde gelen soruya, "Oturuyorum ve neler olacağını bekliyorum. Cumartesi günü Kiev'de Inhulets Petrove ile oynamak zorunda kaldık. Olağanüstü halin de neler getireceğini görelim" dedi.

"Romanya'ya dönmek için planınız yok mu?" sorusuna ise Lucescu, "Nasıl gidebilirim? Ben bir korkak değilim. Bu çılgınlık 2014 yılında Donetsk'te başladığında bile ayrılmadım. Bunu yapamam. Herkes için kötü bir örnek olurum. Korku, panik ve anlamsızlık olur, nasıl gidebilirim? Büyük bir şey olmamasını ve akılsız insanlar sakinleşmesini umalım" ifadelerini kullandı.

Masum insanların ve çocukların ölmesini istemediğini belirten deneyimli hoca, "2014'teki olayların başında Donetsk'teydim. Avrupa da bile olmayan tesislere sahiptik. Şu an ise her şey harap olmuş. Bunun kime ne faydası oldu şimdi, anlamıyorum." dedi.

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Mircea Lucescu, Ukrayna, Donbas, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

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