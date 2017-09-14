- Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Karaman'da başladı



KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda 65 ilden 873 sporcu mücadele edeceği Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karaman'da başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 65 ilden 873 sporcu mücadele ediyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Bu organizasyonun Karaman'da yapılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Konuklarımızı ilimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Ülkemizin güzel ili Karaman'da Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nı yapıyoruz. Geleceğimiz olan minik judocularımızın ülkemizi temsil edecek arenalarda yetişmesi için bunlar bir başlangıç. Bu büyük organizasyona 65 ilden 873 sporcumuz katıldı. Bunların 508 tanesi erkek, 365 tanesi bayan sporcu. Çok güzel bir katlım var ve bin 500'e yakın misafirimizi burada ağırlıyoruz. Türk judosuna yakışan bir organizasyonu Karaman'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çocuklarımızı 2024 ve 2028 Olimpiyatları'nda yarışacak nesiller olarak görüyoruz. Alt yapı olarak ise çok iyi bir çalışmamız var. 81 ilde judo yapılmakta. Karaman'da bizim için önemli illerimizden bir tanesi. Şu anda Karaman'da 532 tane lisanslı sporcumuz var. Bu da bizim için ayrı bir gurur. İnşallah ülkemize gelecek başarılar buralardan yetişen çocuklarımızdan olacak. Bizler de bütün yatırımlarımızı bu çocuklarımız için yapıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları"

Judo Federasyonu olarak öncelikli hedeflerinin 2020 Olimpiyatları ve daha sonra 2024 Olimpiyatları olduğunu dile getiren Huysuz, "Judo olarak çok güzel bir jenerasyonumuz var. 2024 Olimpiyatları için hazırladığımız güzel bir kadromuz var. 2020'ye hazırladığımız olimpik bir kadromuz var. Şu anki hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan takımlarımız var. Yoğun bir tempo ve yoğun bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Hedeflerimize büyük bir çalışma içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, günün anısına protokol üyelerine plaket takdim etti. Minikler Türkiye Judo Şampiyonası 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla sona erecek.

Şampiyonanın açılış törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkan Vekili Mustafa Öktem, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.