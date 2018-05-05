Minik Mucitlerin Oyun Konsolu Yarışı

Bilişim Garaj Akademisinin düzenlediği geniş katılımlı çocuk kodlama, 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve programlama yarışması "Hackidhon"da bir araya gelen 11-14 yaşındaki 150 çocuk, hayallerindeki oyun konsolunu tasarlamak için yarıştı.

Akademinin bu yıl 6'ncısını düzenlediği yarışma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirildi.

Etkinliğe, özel okul ve devlet okullarından 11-14 yaşında 150 çocuk katıldı. Proje kapsamında aldıkları kodlama, 3 boyutlu tasarım, web tasarım ve programlama, akıllı cihaz tasarımı ve programlama eğitimleriyle hayallerindeki oyun konsolunu tasarlama çabası içine giren çocuklar, finali "Hackidhon"da yaptı.

3'erli takımlar halinde yarışan çocuklar, verilen teçhizatla oyun konsolu geliştirmeye çalıştı. Aralarında oyun yapımcıları ve akademisyenlerin de olduğu jüri tarafından değerlendirmeye alınan çalışmalar sonucu, birinci seçilen ekibe teknomarketten 4 bin 500 lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye de 2 bin 250 liralık hediye çeki verilecek. Takım lideri öğretmenler de çeyrek altınla ödüllendirilecek.

"Çocuklara geleceğin dilini öğretmeliyiz"

Hackidhon Projesi'ni hayata geçiren Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışmanın sadece bir sonuç olduğunu, böylece çocukların baş döndürücü hızla değişen dünyada tüketen yerine üreten bireylere dönüşmesini amaçladıklarını söyledi.

Çocuklara bilişim okuryazarlığı altyapısı kazandırarak Endüstri 4.0'a hazırlamak zorunda olduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye 'download' toplumundan 'upload' toplumuna geçmeyi başarmalı. Çocuklarımıza kendi işlerini icat edecekleri geleceğin dilini öğretmeliyiz. Bilişim Garaj Akademisi olarak, Türkiye genelinde önemli eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da da büyük şehirlerimizde de çocuklarımız büyük bir heyecanla eğitimlere katılıyor, takım çalışmasıyla özgün projeler ortaya çıkartıyorlar. Öğrendikleri kodlama ve teknolojik tasarım becerisiyle gelecek açısından umut veriyorlar. Biz de onları 'Hackidhon' gibi etkinliklerle yüreklendiriyoruz."

Yarışmanın jüri üyelerinden oyun yapımcısı Mevlüt Dinç de ülkenin farklı yerlerinden gelen çocukların böyle bir yarışmada buluşmasının önemine işaret ederek, "Hayal gücü, beceri, eğitim çok önemli ama hepsinden daha önemlisi bu çocuklara böyle imkanlar sağlanması." dedi.

Bilişim Garaj Akademisi Genel Müdürü Zerrin Topal ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların yarıştığını vurgulayarak, "Yeteneğin sosyokültürel ayrımı yok. Yeter ki o fırsatı çocuklara verelim." diye konuştu.