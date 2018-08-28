Minik Cristiano Ronaldo, Juventus Antrenmanına Katıldı

Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun 8 yaşındaki oğlu da Torino ekibinin altyapısında antrenmanlara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, babasıyla aynı ismi taşıyan Cristiano'nun geçtiğimiz gün Juventus'un 9 yaş altı takımında çalışmalara katıldığı, fotoğraflar eşliğinde ortaya kondu.

RONALDO, OĞLUNA FUTBOLCU OLMASI İÇİN BASKI YAPMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Haberde minik Cristiano'nun yer aldığı antrenmanı, babasının şu anki kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in de saha kenarından takip ettiği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta Serie A'nın yayıncı kuruluşuna verdiği röportajda, oğlunun da kendisi gibi profesyonel bir futbolcu olmasının hayalini kurduğunu, ancak bu konuda ona kesinlikle baskı yapmayacağını söylemişti.