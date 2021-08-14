Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Güney Koreli savunmacıyı yeni partneri Attila Szalai'yi oldukça sıcak şekilde karşıladı. Kim, hocası, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Sarı-Lacivertliler'de Min-Jae Kim, sahaya iniyor. Dün 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Güney Koreli savunmacı, bugün takımla tanıştı.
ATTİLA İLE KAYNAŞTI
Kim, savunmadaki yeni partneri Attila Szalai ile de çabuk kaynaştı. İkilinin keyifli sohbeti objektiflere yansıdı.
PEREİRA'DAN BİLGİ ALDI
Kim, hocası, teknik heyet ve arkadaşlarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Pereira, yeni oyuncusuna hızlı alışması için takım hakkında bilgiler verdi.