Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Min-Jae Kim, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Güney Koreli savunmacıyı yeni partneri Attila Szalai'yi oldukça sıcak şekilde karşıladı. Kim, hocası, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi.