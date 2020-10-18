Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında ezeli rakibi Lens'i 4-0 mağlup etti. Fransız ekibinin maçtaki ilk golünü Burak Yılmaz kaydederken, son golü ise bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı attı. Zeki Çelik ise yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı.