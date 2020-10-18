Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti
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Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti

18.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:25

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında ezeli rakibi Lens'i 4-0 mağlup etti. Fransız ekibinin maçtaki ilk golünü Burak Yılmaz kaydederken, son golü ise bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı attı. Zeki Çelik ise yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens'i konuk etti.

BURAK BAŞLATTI, YUSUF BİTİRDİ

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi. 47'nci dakikada Zeki Çelik'in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2'ye yükseltti. 69'uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0.

Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti

ZEKİ VE BURAK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya milli futbolculardan, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 11'de başladı. Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65'inci dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise kulübede başladığı karşılaşmada 76'ncı dakikada Luiz Araujo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti

7. HAFTAYI LİDER TAMAMLADI

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attığı 1'er golle, Zeki Çelik ise Bamba'nın attığı golde yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte 57'nci dakikada Jonathan Gradit ve 75'inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17'ye çıkartan Lille, 7'nci haftayı lider tamamladı.

Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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Haber Yorumları (3)
TÜRK: MİLLİ TAKIMDA İKİSİ DE ÇÖP CANLARININ İSTEDİĞİ YERDE OYNUYROLAR. YİYORSA FRANSA LAUBALİ OYNAYIN BAKALIM
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AFYONLU: MİLLİ TAKIMDA HER ŞUTU KAÇIRIYORSUNUZ?SİZDEN Bİ HALT OLMAZ
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007: helal olsun size. . !
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