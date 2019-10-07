Milli yüzücüler olimpiyatlara kulaç atıyor

07.10.2019 11:30

Türkiye Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcu göndererek madalya kazanmayı amaçlıyor.

Milli yüzücüler, yerli ve yabancı birçok branştaki takımların yaz kampının yanı sıra yüksek irtifa çalışmalarının vazgeçilmez adresi haline gelen Erzurum'da, güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Erzurum'daki tesiste kampa giren Türkiye Yüzme Milli Takımı, 4-8 Aralık'ta İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası ve diğer uluslararası organizasyonda başarı sağlamak istiyor.

Japonya'da gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türk tarihinin en yüksek katılımıyla mücadele etmeyi hedefleyen milli yüzücüler, olimpiyat madalyasına ulaşmak ve Türk bayrağının dalgalandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Fatih Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçmişte milli yüzücülerin irtifa çalışmalarının yapabileceği tesisin olmadığını ve Erzurum'daki havuz ile bu sorunun giderildiğini söyledi.

Erzurum'daki tesisin kendileri için avantaj sağladığını ifade eden Yıldırım, "Yüzmede yıllardır uğraşılan bir sistem var ve giderek meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz senelerde özellikle yıldız ve genç yaş grubumdaki sporcularımız mükemmel şekilde işler yaptı. Geçmişte Avrupa'da final yüzmeye çalışırken şimdi ise sürekli madalya alınmaya başlandı. Sporcularımız finallerin hepsinde yer almaya başladı." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedefliyoruz"

Yıldırım, genç sporcuların büyük başarılar elde ettiğine değinerek, bu başarıların büyükler kategorisindeki sporcuları da motive ettiğini dile getirdi.

Büyüklerde 4 farklı sporcunun birden fazla branşta olimpiyat için kota aldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki haziran ayına kadar vaktimiz var. Olimpiyat için sayıyı attırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sayı da artacaktır. Sporcularımız ilerisi için umut vadediyor. Ailelerimiz küçük yaşlarda çocuklarını yüzmeye alıştırdığı için kültür oluşmaya başladı. Söz konusu yüzme kültürü de gelecek zamanda bizi tamamen yüzme alınında daha ileriye taşıyacaktır. Olimpiyatlarda sporcularımızla madalya kazanmayı hedefliyoruz."

Milli takım antrenörlerinden İbrahim Onur Aksoy da son yıllarda Türk yüzücülerin potansiyelinde ciddi şekilde yükseldiğine işaret etti.

Sporcuların başarılarını madalyalarla süslediğini anlatan Aksoy, "Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'ndaki amacımız önceki senelere göre daha çok finale sporcu çıkarmak ve tabii daha fazla sporcu çıkarması demek madalya şansımızın artması demektir. Ama sporcularımıza madalya baskısı yapıp boğmak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Planımız, olimpiyatlara en yüksek katılımla yüzücü göndermek"

Olimpiyatlardaki hedeflerini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Planımız ülkemizden 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en yüksek katılımla yüzücü göndermeyi sağlamaktır. Şu an 4 sporcumuz 5 A barajını geçti. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Bu güzel bir ivme, önümüzde 8 ay zaman var ve bu sayı artacaktır. Hem bayraklardan olimpiyat oyunlarına katılım sağlamak hem de bireysel olarak katılımlarımızı arttırmak istiyoruz. Bu sayının iki katına çıkacağını düşünüyorum. İnşallah tarihimizde ilk kez bayrak müsabakasında mücadele etmeye planlıyoruz. Bunun gerçekleşmesi açısından şansımız da yüksektir."

Kaynak: AA