Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu
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Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu

25.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:22
Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu

Ay-yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 gibi net bir skorla geçerek grup maçlarına harika bir başlangıç yaptı. Maçın son dakikalarında Hollanda'nın kazandığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Bu penaltıdan önce millilerimizin arasında geçen diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Depay'ın kullandığı penaltı atışından önce Yusuf Yazıcı'nın kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka" diye seslendiği duyuldu.

A Milli Takım, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, kalede görev verdiği Uğurcan Çakır maç boyunca iyi bir performans ortaya koyarken bir de penaltı kurtardı. Genç kalecinin bu penaltı vuruşundan önce Yusuf Yazıcı'yla arasında geçen diyalog ise maça damga vurdu.

"SONUNA KADAR BEKLE KANKA"

Ozan Kabak'ın Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, 90+4'te penaltı noktasını gösterirken, yıldız futbolcu Memphis Depay topun başına geçen isim oldu. O sırada Yusuf Yazıcı'nın Uğurcan'a "Sonuna kadar bekle kanka" dediği duyulurken milli eldiven, Depay'ın penaltısında iki hamlede gol izni vermedi ve skoru ilan etti. Penaltıyı kurtaran Uğurcan'ı takım arkadaşları tebrik ederken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu
Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu
Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu
- Ali Gülhan
Ali Gülhan
Haber Yorumları (1)
SERAP: Uğurcanı begenmedim 2. Golde hatası büyük topa çıksa alacak çıkmıyor adam 2 metreden kaleye kafa vurusu yapıyor.
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